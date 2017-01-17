Лавров не хоче переписувати Мінські угоди

У Російській Федерації не бачать ніяких потреб у тому, щоб переписати Мінські домовленості щодо врегулювання ситуації на сході України. Про це розповів голова зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров під час виступу на прес-конференції у вівторок, 17-го січня, пише видання «ТАСС», передає replyua.net.
Відповідаючи на запитання українського кореспондента щодо можливих змін у відносинах з Україною після приходу до влади нової адміністрації Трампа, глава МЗС РФ сказав: «Все, що стосується Мінських домовленостей: переписувати їх у мене немає наміру. Їх було закріплено резолюцією Ради безпеки ООН. Я ще не чув, щоб Франція чи Німеччина як учасниці нормандського процесу пропонували там щось змінювати. Наразі я бачу зовсім інше. Вся світова спільнота постійно заявляє про те, що Мінські угоди – це єдиний шлях до подолання цієї кризи. Їм альтернативи немає».
Також він сказав, що «Донецьк і Луганськ також не пропонували міняти угоди як члени контактної групи». Однак «Донецьк» та «Луганськ» не являється стороною в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. Три сторони – це ОБСЄ, Україна та Російська Федерація. Як відомо, наразі Мінські угоди являються невиконаними.