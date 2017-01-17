Лавров відреагував на слова Трампа щодо санкцій

голова Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров переконаний, що заяву новобраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа стосовно антиросійських санкцій не потрібно оцінювати як конкретну позицію. Про це він розповів під час прес-конференції, пише «ТАСС», передає replyua.net.
Як повідомлялося, раніше Дональд Трамп в інтерв’ю журналісту «Times» заявляв, що буде вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо скасування антиросійських санкцій в обмін на деякі угоди, зокрема, стосовно скорочення ядерного озброєння в армії Росії. Лавров же у свою чергу не знаходить зв’язків між скасуванням санкцій та зменшенням кількості ядерної зброї.
«Обраний президента США Дональд Трамп буде розмірковувати над тим, що робити з санкціями далі. У другій частині свого інтерв’ю він зазначив, що якщо з Росією можна домовитися про корисні справи, то він буде шукати цього. А якісною спільною роботою можна назвати процес з ядерного роззброєння. Однак нічого конкретного я в тій статті не знайшов», - каже Лавров. Також голова МЗС РФ спростував інформацію щодо можливої зустрічі Трампа з Путіним у Рейк’явіку. «Дана інформація не відповідає дійсності», - наголосив він.