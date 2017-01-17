В российском МИДе озвучили обвинения в адрес спецслужб США

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обратился с обвинительными заявлениями по отношению к спецслужбам США в связи с попытками завербовать высокопоставленных дипломатов из РФ, передает replyua.net. По утверждению руководителя МИД РФ, за последние несколько лет, в частности, в период второй президентской каденции Барака Обамы, отношение к российским дипломатам со стороны Вашингтона стало намного хуже. В частности, были совершены попытки их завербовать.
Со слов Лаврова, один похожий случай произошел в апреле прошлого года, кода спецслужбами Соединенных Штатов якобы была совершена попытка через вербование заставить советника-посланника российского посольства в американском посольстве начать сотрудничать.
Помимо этого, Лавров обвинил сотрудников американской дипломатии в занятии шпионажем. Министр в качестве примера вспомнил о случаях, когда членами американского представительства была совершена попытка проникновения на принадлежавшие России объекты. Но никаких деталей по данному поводу Сергей Лавров не предоставил. К тому же, он сообщил, что некоторые сотрудники американской дипломатии были замечены переодетыми на самых разных митингах и протестных акциях.