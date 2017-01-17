Романенко: Россия не заинтересована в наступлении на Донбасс до лета 2017 года

Кремлю не нужны широкомасштабные военные действия на востоке Украины, и такая ситуация продлится как минимум до лета 2017 года. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса и бывший заместитель начальника Генштаба.
По его словам, сейчас Россия находится в ожидании смены власти в ведущих западных государствах, и на протяжении этого периода возможны лишь незначительные противостояния на Донбассе. «Путин сейчас не заинтересован в широкомасштабных действиях на Донбассе. Тот военный потенциал, который находится на западных границах РФ, не обеспечивает начала масштабного наступления», подчеркнул Романенко.
Также, по словам генерала, российский президент прекрасно оценивает сложившуюся ситуацию и знает о том, что до середины этого года могут произойти кардинальные изменения. «Если это случится, Путин сможет выходить на изменения стратегического порядка, и Путин надеется, что так он сможет добиться задач и целей, поставленных в Украине в частности», добавил генерал.