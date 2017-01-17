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Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Россия может начать полномасштабную войну на Донбассе летом – генерал

Россия может начать полномасштабную войну на Донбассе летом – генерал
По мнению бывшего заместителя Генштаба ВСУ, генерала Игоря Романенко, по крайней мере, до лета 2017 года Россия не начнет широкомасштабные боевые действия на Донбассе, так как ожидает, пока в главных странах Запада завершится процесс формирования новой власти, передает replyua.net. На протяжение этого времени возможны некоторые противостояния, которые не превысят уровень Дебальцево. Кроме того, не указывает на планы российского руководства активизировать военные действия на Донбассе и имеющийся нынче военный потенциал, считает Романенко.

Генерал-лейтенант также отметил, что российский президент, давая оценку ситуации на Донбассе, придерживается определенной стратегии, осознавая, что во втором полугодии 2017 года не исключены масштабные перестановки на геополитическом уровне. Владимир Путин ожидает, что после этого ему будет намного проще реализовать все задачи и цели, которые он поставил, и это также касается Украины. Игорь Романенко уверен, что российский президент, используя Украину, хочет стать мировым лидером.

Говоря о нынешних военных действиях на Донбассе, генерал отметил, что структурам самопровозглашенных республик себя нужно оправдывать, поэтому они и продолжают обстрелы, из-за которых погибают украинские военнослужащие.
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