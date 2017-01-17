Журналист рассказал, как Трамп и Путин могут поделить мир

В случае достижения единой позиции по ключевым вопросам, будущий американский президент Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин могут принять решение поделить сферу мирового влияния. Как передает replyua.net, соответствующее мнение в беседе с журналистами «Апострофа» озвучил журналист из РФ Аркадий Бабченко.
Он отметил, что победитель американской президентской кампании не один раз намекал на планы нормализовать свои отношения с Кремлем, а также что он не хочет быть преградой для России. С Путиным Трамп также хочет установить нормальные отношения, да и сам глава Кремля в этом заинтересован. В целом, отметил Бабченко, российская власть сейчас очень радуется победе Трампа и надеется, что после церемонии инаугурации политика нового американского руководства станет пророссийской.
Журналист уверен, что об этом также будет идти речь во время первой встречи Трампа с Путиным, они обсудят перспективу дальнейших отношений между Москвой и Вашингтоном. Однако, уверен Аркадий Бабченко, это будут просто разговоры с минимумом конкретики. А если Трамп и Путин все же придут к взаимному пониманию, не исключено, что они приступят к разделу сферы влияния глобальной политики.