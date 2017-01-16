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Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Муждабаев: я запутался, вот тут скорбеть или радоваться

Муждабаев: я запутался, вот тут скорбеть или радоваться
Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке прокомментировал решение российских властей о присуждении погибшей активистке и доктору Елизавете Глинке, известной как «доктор Лиза» государственной награды Российской Федерации, - передает replyua.net.

Как сообщалось ранее, сегодня Следственный комитет РФ принял решение о награждении погибшей в результате авиакатастрофы российского самолета Ту-154 в водах Черного моря активистки медалью. В соответствующих документах указывается, что причиной присуждения этой награды является внесенный ею «бесценный вклад в торжество Добра и Мира на земле». Официально эта государственная награда называется «медаль за чистоту помыслов и благородство дел». Награда была присуждена Глинке посмертно.

Российский журналист на своей странице пишет: «Бастрыкин наградил Глинку медалью за чистоту помыслов и благородство дел посмертно. Также он заявил, что Следственный комитет продолжает сотрудничать с фондом, учрежденным и ранее возглавляемым Глинкой. Я запутался, вот тут скорбеть или радоваться?». Как сообщалось ранее, российская общественность крайне болезненно отреагировала на отсутствие искреннего сопереживания гибели пассажиров Ту-154 со стороны членов украинского общества. Как известно, Глинка была в числе тех, кто требовал «создания гуманитарного коридора для детей из Донбасса, находящихся под обстрелами украинских военных», а также организовала вывоз детей из детдомов, находящихся в зоне АТО, в Россию.
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