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У Кремлі оцінили слова Трампа щодо "застарілого" НАТО

У Кремлі оцінили слова Трампа щодо "застарілого" НАТО
Нещодавні слова новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо «застарілого НАТО» дуже сподобалися кремлівським представникам. Про це розповів прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, пише видання «ТАСС», передає replyua.net.

«Нарешті хтось у США все такий це визнав. Північноатлантичний альянс – це дійсно пережиток минулого. Кремль повністю згоден та підтримує такі слова. Ми вже давно говоримо про це, але нашу позицію мало хто бере до уваги», - заявив він. Пєсков вважає, що «головною метою даної організації являється конфронтація». «Оскільки все, що стосується НАТО має напрямок до конфронтації, присвячує всі свої сили конфронтації, то на сьогоднішній день це фактично неможливо назвати сучасно організацією. Такі ідеї не відповідають принципам стабільного розвитку, стійкості та безпеки», - наголосив представник Путіна.

Як повідомлялося раніше, під час розмови з журналістом новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО – це застаріла організація, «яка на сьогоднішній день не здатна боротися з тероризмом». Американський політик вважає, що Альянс має робити значно більше для вирішення питання тероризму у світі.
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