У Росії вже не знають, як догодити Путіну - пишуть про "першу суку"

Російський опозиціонер Навальний Олексій посміявся над кореспондентами настільної газети президента РФ Володимира Путіна «Комсомольська правді», які присвятили цілу колонку «першій собаці у кремлі» - лабрадору російського лідера на кличку Коні. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, передає replyua.net.
«Це серія про нові пригоді кремлівських підлиз. Оди з похвалою та превознесінням для Путіна писати стало вже не модно. Таке пишуть майже всі. І такими речами на себе вже увагу не звернеш. Тепер хвалити потрібно не самого Путіна, а його собаку», - написав Навальний. Дійсно, стаття, яку «комсомольська правда» написала собаці Путіна можна називати по-різному, але найкраще підходить слово «ода».
У повідомленні російської газети йдеться про те, «яким взірцевим та вихованим» росло цуценя російського президента, яке йому подарував Сергій Шойгу. Журналісти порівняли «взірець вихованості» з «простою» собакою президента США Барака Обами, яка колись потрапила до інциденту, покусавши відвідувачку Білого дому. Тоді дівчина хотіла погладити та поцілувати тварину. «Тут і коментувати нічого. Які президенти, такі у них і домашні улюбленці», - заявив автор статті.