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Кремль испугался введенных США санкций – Боровой

Кремль испугался введенных США санкций – Боровой
В интервью сайту «Обозреватель» представитель российской оппозиции Константин Боровой отметил, что большая часть представителей Сената и Конгресса поддержали введение новых антироссийских экономических санкций, передает replyua.net. Эксперт считает, что надежды властей России на то, что после инаугурации Трампа все быстро поменяется в лучшую сторону, подтверждают их «нездоровую психику».

Кроме того, Константин Боровой отметил, что официальный Вашингтон уже анонсировал очередной этап «достаточно серьезных санкций», которые будут распространяться на нефтегазовый сектор и финансовый рынок. «Большая часть Конгресса и Сената их поддерживают. Речь идет о консенсусе, достигнутом республиканцами и демократами», - отметил Константин Боровой.

Комментируя «безумные надежды» российской власти на то, что придет «друг» - Трамп и все нормализуется, политик заявил, что Кремль находится в состоянии крайне нездорового психического состояния, приближенного к отчаянию. «Все в наименьшей степени зависит от Трампа, хотя для Путина будущий президент США является каналом, которым тот, скорее всего, не упустит случая воспользоваться», - подчеркнул Боровой.
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