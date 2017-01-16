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Казарин пояснил, почему с Россией невозможно идти на компромисс

Казарин пояснил, почему с Россией невозможно идти на компромисс
В своей статье для издания «Крым.Реалии» журналист Павел Казарин пишет, что о возможности начала полноценного переговорного процесса между Киевом и Москвой можно будет говорить только тогда, когда взаимоотношения между обеими странами будут более-менее равноправными, передает replyua.net. По мнению Казарина, всякий компромисс предполагает взаимные уступки, поэтому если на них соглашается только одна сторона, достижение компромисса нереально. «Обе стороны должны договориться о том, что является черным, что белым, а также иметь общее видение решения конфликтной ситуации. Но именно этих двух вещей в российско-украинских отношениях нет вот уже три последних года», - отметил в своей статье Павел Казарин.

В качестве примера журналист процитировал заявление, озвученное бывшим депутатом российской Государственной думы Ильей Пономаревым. Как известно, в своем последнем интервью журналистам парламентарий заявил, что, предоставляя сбежавшему президенту Украины Виктору Януковичу кредит в размере 15 миллиардов, российский президент намеревался завладеть главными промышленными объектами страны.

«Все, что нам на протяжение последних трех лет приходится наблюдать – это именно результаты реальности, придуманной в Кремле. Согласно ей, Крым и Донбасс – это наказание для всех, планирующих покушение на интересы Майдана. После всего этого, как с ними вообще о чем-то договариваться?» - сделал вывод Казарин.
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