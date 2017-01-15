Пенс різко заперечив зв’язки команди Трампа з Кремлем

Обраний віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс у черговому інтерв’ю різко заперечив існування будь-яких контактів між Москвою та перехідною командою Дональда Трампа, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Лента.ру».
Так, сьогодні, п’ятнадцятого січня 2017 року, Пенс, відповідаючи на питання про наявність контактів між Кремлем та командою Дональда Трампа, запевнив, що ці чутки не мають під собою ґрунту. За його словами, політик приєднався до команди Трампа ще влітку і знає про всі контакти його колег. Відтак, соратники Трампа спілкувались виключно зі своїми виборцями – громадянами Сполучених Штатів.
Нагадаємо, одинадцятого січня поточного року в американській пресі з’явились повідомлення про те, що проросійськість Трампа пояснюється доволі просто – мовляв, у Кремля є на нього компромат, отриманий під час візиту мільярдера до Москви у 2013 році. Команда Трампа різко заперечила цю інформацію. Тим не менш, все ще не отримав пояснення факт постійного спілкування радника Трампа Майкла Флінна з російським послом у Вашингтоні – зокрема, напередодні введення нового пакету антиросійських санкцій діючим президентом Обамою Флінн говорив по телефону з послом п’ять разів за день.