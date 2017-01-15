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Песков поскаржився на кібер-атаки на президентський сайт

Песков поскаржився на кібер-атаки на президентський сайт
Речник російського президента Дмитро Песков під час чергової прес-конференції прокоментував заяву новообраного господаря Білого дому Дональда Трампа, - про це повідомляє replyua.net, посилаючись на «Росбалт».

Так, сьогодні Пескова попросили дати коментарі з приводу останньої заяви новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо того, що хакерські атаки на його державу координувались та здійснювались силами уряду Російської Федерації. За словами Пескова, на сайт глави російської держави щодня здійснюються «сотні, а то і тисячі» хакерських атак. Чимала частина з них проводиться з території Сполучених Штатів, а також Індії, Китаю та європейських держав. Але, тим не менш, Москва не звинувачує уряди цих держав у тому, що вони намагаються зламати комп’ютер російського президента. «Ми не говоримо, що точно знаємо: Обама віддав відповідне розпорядження, інакше нас назвали б божевільними».

Нагадаємо, результати розслідування американських спецслужб вказали на пряму причетність уряду Російської Федерації до атак на комп’ютери Демократичної партії. Після оприлюднення відповідного звіту Дональд Трамп був змушений визнати причетність росіян до втручання у президентські вибори.
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