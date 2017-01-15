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Российские пилоты ВВС ведут опасные полёты над Израилем

Российские пилоты ВВС ведут опасные полёты над Израилем
Военные из Англии утверждают, что пилоты РФ пренебрегают правилами безопасных полётов над Сирией. Об этом было сообщено «Немецкой волной» в соответствии с информацией из The Wall Street Journal. По рассказам пилотов из США можно понять, что таких мер как, определительные сигналы, ответ в эфире или изменение курса, российские боевые самолёты не используют или делают это редко.

Совершают уклонения во избежания ударов лишь военные Америки, по рассказу командира 380-го авиаполка Чарльза Коркорана. "Мы не имеем понятия, что им видно, а что нет, и мы не желаем, чтобы они налетели в какой-либо из наших самолётов", - было пояснено им.
По рассказу иного летчика из Америки можно понять, что был период, когда самолёт ВКС РФ достиг расстояния в несколько сотен фунтов от истребителя Америки. По сообщению «Курсора», если начнётся война с Хизбаллой и Ираном, европейское государство вероятно потерпит непоправимый удар со стороны Сирии.

Это было заявлено доверенным военным источником из Израиля во время интервью с «Аль-Монитор». В этот же период, как признался источник, Израиль может оказаться в затруднительной ситуации перед режимом Асада, если Кремлем будет отказано в помощи со стороны Иерусалима. В данном случае Израиль будет вынужден согласиться с мнением России, если учесть сильную группировку России в Сирии. Подобный исход событий станет помехой ЦАХАЛу со скоротечной цепочкой завершения военных мер на фронте севера. Как стало известно до этого, всего 15 % ударов российской авиации потерпели территории исламского государства в Сирии. Это было сообщено Аншлилем Фефером, в статье «Гаарец», которая касается юбилея помощи России в гражданской войне в Сирии.
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