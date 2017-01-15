Военные из Англии утверждают, что пилоты РФ пренебрегают правилами безопасных полётов над Сирией. Об этом было сообщено «Немецкой волной» в соответствии с информацией из The Wall Street Journal. По рассказам пилотов из США можно понять, что таких мер как, определительные сигналы, ответ в эфире или изменение курса, российские боевые самолёты не используют или делают это редко.
Совершают уклонения во избежания ударов лишь военные Америки, по рассказу командира 380-го авиаполка Чарльза Коркорана. "Мы не имеем понятия, что им видно, а что нет, и мы не желаем, чтобы они налетели в какой-либо из наших самолётов", - было пояснено им.
По рассказу иного летчика из Америки можно понять, что был период, когда самолёт ВКС РФ достиг расстояния в несколько сотен фунтов от истребителя Америки. По сообщению «Курсора», если начнётся война с Хизбаллой и Ираном, европейское государство вероятно потерпит непоправимый удар со стороны Сирии.
Это было заявлено доверенным военным источником из Израиля во время интервью с «Аль-Монитор». В этот же период, как признался источник, Израиль может оказаться в затруднительной ситуации перед режимом Асада, если Кремлем будет отказано в помощи со стороны Иерусалима. В данном случае Израиль будет вынужден согласиться с мнением России, если учесть сильную группировку России в Сирии. Подобный исход событий станет помехой ЦАХАЛу со скоротечной цепочкой завершения военных мер на фронте севера. Как стало известно до этого, всего 15 % ударов российской авиации потерпели территории исламского государства в Сирии. Это было сообщено Аншлилем Фефером, в статье «Гаарец», которая касается юбилея помощи России в гражданской войне в Сирии.