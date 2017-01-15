Зустрічі не буде: на «ймовірних» перемовинах Трампа і Путіна поставили крапку

Попередні повідомлення про те, що між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним найближчим часом відбудуться переговори, не знайшли підтвердження, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».
Так, сьогодні, п’ятнадцятого січня 2017 року, речник глави російської держави Дмитро Песков заявив, що підготовка до зустрічі Путіна та Трампа в Ісландії не ведеться. Крім того, заперечення надійшли і від російського посольства у Лондоні – московські дипломати назвали такі заяви «нісенітницею» і «спробою підірвати каденцію нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа» ще навіть до її початку.
Аналогічні спростування надходили і від американської сторони. Зокрема, речник майбутньої президентської адміністрації Трампа Шон Спайсер наголосив, що заяви про те, що новообраний президент зустрінеться з Путіним вже під час своєї першої закордонної поїздки, є «стовідсотковою брехнею». Зауважимо, що напередодні журналісти Sunday Times поширили заяву про те, що Трамп з Путіним проведуть перемовини у Рейк’явіку. Нагадаємо, Дональд Трамп, який урочисто вступає на посаду президента за тиждень, неодноразово зазнавав критики за свою «проросійську» позицію.