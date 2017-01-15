валюта
СпецтемаМуждабаев: поющие проститутки из Украины развлекают оккупантов с выездом на дом (ВИДЕО)

Сотник: поцелуй Трампа и Путина таки состоится

Сотник: поцелуй Трампа и Путина таки состоится
Российский журналист Александр Сотник пишет, что интрига насчет вероятной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа сохраняется, хотя некоторые выводы о ее вероятности уже можно сделать, - передает replyua.net.

Российский журналист на своей странице в Facebook пишет: «Так встретятся касатики в Рейкьявике или не встретятся? То зомбоящер захлебывается от восторга, то – молчит, надув губищи, ибо из трамповской команды поступило опровержение». Он добавляет: «Понятно, что у Вовы свербит и чешется. Ясно, что Трамп пытается соблюсти девственность и избежать грязного рукопожатия, хотя чистоплюем этого парня не назовешь. В общем, ромашка: плюнет или поцелует, к сердцу прижмет или к черту пошлет? Думаю, поцелуй-таки состоится. Воздушно-телефонный. С обоюдным посыланием через мат Пескова. А Трамп и сам в состоянии послать. С них обоих станется: эти пацаны ваще ребята».

Как сообщалось ранее, сегодня сразу несколько американских СМИ стали писать, что в Рейкьявике может состояться саммит при участии Путина и Трампа. Спустя несколько часов команда Трампа выступила с опровержением этой информации. Российские СМИ также поспешили написать, что информация в сети о переговорах между Трампом и Путиным – фейк.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Муждабаев: поющие проститутки из Украины развлекают оккупантов с выездом на дом (ВИДЕО)
Важное за сутки
15 янв 2017
5476

Война на Донбассе: силы АТО понесли потери среди личного состава

Несмотря на решение во время переговоров в Минске об активизации режима прекращеня огня, ситуация на Донбассе продолжает оставаться напряженной. Пророссийские боевики, не желая выполнять соглашения,

Последние новости

Тимчук про представлення нового губернатора Одещини: не варто шукати кішку у темній кімнаті

Сотник: саратовцев покусал Медведев

У підмосковному медичному центрі вели документацію китайською мовою

Финансовый аналитик объяснил, почему растет курс валюты

Директор ЦРУ посоветовал Трампу "следить за своими словами", особенно после инаугурации

Социальные сети обсуждают позорное заседание по представлению нового губернатора Одесской области

Нусс о том, каким будет следующий шаг Надежды Савченко

Муждабаев: Путин активизирует идиотов по всему миру

Сотник: поцелуй Трампа и Путина таки состоится

Сазонов: Савченко своим высказыванием превзошла всех

В Польше открылось очередное консульство Украины, - МИД

Муждабаев о гибридности экономики в Украине

Бывший водитель Нетаниягу осужден за педофилию

Перемещение американских солдат будет осуществляться один раз девять месяцев

Перейдет ли Сидорчук из Динамо в Фенербахче

Муждабаев: кого можно считать самой здоровой частью российского общества?

В Минсоцполитики рассказали, сколько денег нужно для выплаты пенсии на Донбассе

По мнению Ляшко "Правительственные дауны" ставят Украину на грань банкроства

Перевод пенсий из России в Израиль станет возможен с начала апреля

Мотузяник рассказал подробности проверки частей ВС РФ

 Новости за день