Сотник: поцелуй Трампа и Путина таки состоится

Российский журналист Александр Сотник пишет, что интрига насчет вероятной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа сохраняется, хотя некоторые выводы о ее вероятности уже можно сделать, - передает replyua.net.
Российский журналист на своей странице в Facebook пишет: «Так встретятся касатики в Рейкьявике или не встретятся? То зомбоящер захлебывается от восторга, то – молчит, надув губищи, ибо из трамповской команды поступило опровержение». Он добавляет: «Понятно, что у Вовы свербит и чешется. Ясно, что Трамп пытается соблюсти девственность и избежать грязного рукопожатия, хотя чистоплюем этого парня не назовешь. В общем, ромашка: плюнет или поцелует, к сердцу прижмет или к черту пошлет? Думаю, поцелуй-таки состоится. Воздушно-телефонный. С обоюдным посыланием через мат Пескова. А Трамп и сам в состоянии послать. С них обоих станется: эти пацаны ваще ребята».
Как сообщалось ранее, сегодня сразу несколько американских СМИ стали писать, что в Рейкьявике может состояться саммит при участии Путина и Трампа. Спустя несколько часов команда Трампа выступила с опровержением этой информации. Российские СМИ также поспешили написать, что информация в сети о переговорах между Трампом и Путиным – фейк.