Перевод пенсий из России в Израиль станет возможен с начала апреля

Прояснение деталей перевода стало известным после запроса депутата парламента Ксении Светловой, направленного в министерство по социальному обеспечению, главный вопрос которого регламентирует получение пенсионных накоплений из РФ гражданами Израиля. По информации replyua.net во время выступления перед общественностью Ксения Светлова выразила надежду на отсутствие бюрократических проволочек при решении этого вопроса.
Министром по социальному обеспечению Каимом Кацем в ответной речи было рассказано, что вопрос будет решаться ближе к февралю. Проект напечатается двумя русскоязычными еженедельными газетными изданиями и расскажет обо всей информации по этому вопросу: о дате вступления в силу подписанного законопроекта и месте подачи заявлений на пенсионные накопления из России. Начало действия соглашения будет в начале весны, то есть через три месяца после подписания конвекции президентом Путиным.
И только в апреле смогут заинтересованные лица запросить возможность получения пенсионных накоплений из России. Обращаться надо в специальные центры, которые представляются Институтом национального страхования. Они находятся в северном, центральном (город Иерусалим) и южном районах Израиля, в которых и надо подавать запросы в соответствии с требованиями формы. А потом прошения отправят в органы пенсионного фонда Российской Федерации, чтобы утвердить их. После ратификации российской стороной просьбы жителей с гражданством Израиля, будет получение квартальных сводок институтскими отделениями по национальному страхованию. Сюда будут входить списки по запросам, выплата и перевод средств льготникам. Это возможно в середине 2017 года. Данное заявление, высказанное депутатом Светловой в первые дни после наступления январских дней, когда материалы, считавшиеся членами партии НДИ путём к решению пенсионного вопроса, были прочитаны.
Изучая проект бюджетных планов, нами не найдены реальные пути к внедрению задач, связанных с накоплениями пожилыми израильтянами, поэтому призвали российские власти пересмотреть некоторые бюджетные положения. Так по вопросу финансирования отозвалась депутат Светлова. Представителем пресс-службы НДИ, беседуя с журналистами, было сказано, что реакция на выхваченное из текста число, в виде 31 шекеля на каждого претендента, Ксенией Светловой не объективна, так как документ содержит много страниц.