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Піонтковський про росіян: ми всі будемо прокляті

Піонтковський про росіян: ми всі будемо прокляті
Російський політолог Андрій Піонтковський у власному блозі на порталі «Каспаров.ру» аналізує наслідки російської участі у сирійській війні, - про це інформує replyua.net.

Так, на очі Піонтковському трапилась стаття на порталі «Ехо Москви», де Костянтин Ремчуков обговорює з журналісткою Іриною Воробйовою причини російського вторгнення в Сирію. За його словами, по-перше, Росія там доволі успішно тестує різного роду озброєння, що дало підстави російському президенту Володимиру Путіну говорити про відсіч будь-якому агресору. По-друге, Сирія – це спроба повернутись на міжнародну політичну арену, з якої Путін був практично усунений у зв’язку з агресією проти України.

Піонтковський зауважує, що це – дійсно геббельсівський прийом: створити агенцію, яка буде подавати правду і брехню у пропорції 30:70. Таке собі «Ехо Берліну», де одного вечора обговорюватимуть, наприклад, геноцид євреїв у газових камерах і зауважуватимуть, що успіхи німецької хімічної зброї вражають. Розповіді про Сирію виглядають так же, і дуже багато кажуть про стан російського суспільства, яке спокійно сприймає таке нагромадження насильства і брехні. Один сирійський хлопчик, на якому росіяни «протестували всі види нового російського озброєння» перед смертю пообіцяв поскаржитись Аллаху. Як наголошує Піонтковський, це – один із тих випадків, коли йому, переконаному агностику, хочеться, щоб Бог існував і знав все – про Путіна, Лаврова, Шойгу, Пескова, Гундяєва, про всіх росіян. Тому що не може бути прощення такому. Нехай ми всі будемо прокляті, - наголошує політолог.
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