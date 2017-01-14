У Трампа ще не дали згоди на участь у переговорах по Сирії з Росією - ЗМІ



Російська Федерація звернулася з офіційним запрошенням до нової адміністрації обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо мирних переговорів у сирійському питанні, які мають відбутися у Астані. В даних переговорах також братимуть участь Іран та Туреччина. Про це у суботу, 14-го січня, повідомляє видання «The Washington Post»,



У повідомленні зазначається, що запрошення все таки надійшло ще 28-го грудня минулого року. Тоді посол Росії в



У повідомленні наголосили, що якщо у випадку, якщо США все таки будуть приймати участь у мирних переговорах щодо Сирії і в цей час буде досягнуто угоди, то це буде означати розширення відносин між Америкою та Російською Федерацією. Як відомо, напередодні прес-секретар президента Туреччини заявив, що США братиме участь у даних переговорах.

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Горячая тема: Трамп и Путин постоянно общаются - разведка США Російська Федерація звернулася з офіційним запрошенням до нової адміністрації обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо мирних переговорів у сирійському питанні, які мають відбутися у Астані. В даних переговорах також братимуть участь Іран та Туреччина. Про це у суботу, 14-го січня, повідомляє видання «The Washington Post», передає replyua.net У повідомленні зазначається, що запрошення все таки надійшло ще 28-го грудня минулого року. Тоді посол Росії в США Кісляк Сергій зателефонував до Майлка Флінна, якого Трамп висуває на пост свого радника у питаннях національної безпеки. Крім того у повідомленні зазначається, що на даний момент Сполучені Штати не прийняли остаточного рішення щодо участі у даних переговорах. Варто зауважити, що діюча адміністрація президента Барака Обами категорично відмовилася брати участь у вищезазначених перемовинах в Астані.У повідомленні наголосили, що якщо у випадку, якщо США все таки будуть приймати участь у мирних переговорах щодо Сирії і в цей час буде досягнуто угоди, то це буде означати розширення відносин між Америкою та Російською Федерацією. Як відомо, напередодні прес-секретар президента Туреччини заявив, що США братиме участь у даних переговорах.