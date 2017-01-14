70% росіян вважають Росію вільною державою - опитування

Згідно з результатами опитування, понад 85% російський громадян вважають, що їх бояться у всьому світі. Крім того зазначається, що переважна кількість опитаних проявляють радість з цього приводу. Опитування проводив фонд «Суспільна думка», пише російське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
У документі вказується, що близько ¾ опитаних росіян радіють з того, що «їх бояться у всьому світові». Крім того респонденти переконані, що вплив Російської Федерації на загальну ситуацію у світі за останні кілька років зріс. Таку думку висловило 67 відсотків опитаних громадян РФ. За словами опитаних, приріст випливу Росії на світ полягає у збільшені обороноздатності держави, веденню правильної зовнішньої політики та завдяки окремим заслугам президента Володимира Путіна.
В той самий час 19% респондентів-громадян РФ переконані, що вплив Росії за останні кілька років зменшився через події в Сирії та Україні. Близько 74% опитаних росіян вважають, що Росія у світові викликає повагу. Протилежну думку мають 18% людей. Також опитування показало, що близько половини росіян вважають, що світ не об’єктивно ставиться до Росії. Водночас 70% росіян вважають, що РФ – це вільна країна.