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У Москві проходить протест на підтримку політв'язнів

У Москві проходить протест на підтримку політв'язнів
У Москві неподалік від меморіалу Грибоєдову, близько до станції метро «Чисті ставки» проходить акція протесту на підтримку незаконно затриманих політичних в’язнів. Як передає replyua.net, за інформацією «Нової газети», до заходу приєдналося близько півсотні людей.

У повідомленні зазначається, що поліція проводе затримання. Так, згідно з інформацією очевидців, правоохоронці вже затримали близько 25 осіб. Серед затриманих також «прокремлівські провокатори», учасники «Народно-визвольного руху» та невідомі люди з георгіївськими стрічками. Під час перебування на місці події журналіста газети поліція затримала ще сімох осіб. У статті зауважили, що до однієї з затриманих було викликано карету швидкої медичної допомоги.

«Серед затриманих люди похилого віку. Для однієї жінки викликали швидку», - зазначив кореспондент Залищак Володимир у себе в Твіттері. За інформацією іншого видання – «ОВД-Інфо», представники поліції практично вриваються до натовпу та проводять грубі затримання за безпосереднім наказом керівника відділу з забезпечення проведення масових заходів УВС Махоніна Олександра. У ЗМІ зазначають, що серед головних тем заходу – звільнення політв’язня Ільдара Дадіна та інших.
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