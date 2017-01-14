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В Кремлі обіцяють порвати на шматки політику США

В Кремлі обіцяють порвати на шматки політику США
На своїй сторінці в Twitter очільник Комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков пообіцяв, що вже найближчим часом президент США Барак Обама відчує весь негатив продовження антиросійських санкцій, повідомляє replyua.net. «Вирішивши продовжити дію санкцій проти Росії, Обама продемонстрував, що абсолютно нічого не зрозумів. Але вже найближчим часом колишній президент побачить, що його політика розірвана на шматки», - запевнив російський високопосадовець.

Варто додати, що нинішній президент США Барак Обама повідомив про введені нові обмеження по відношенню до Росії у зв’язку з тим, що Кремль, і зокрема президент РФ Володимир Путін, є ініціаторами хакерських атак на урядові сервери США. Згідно з інформацією сайту американського Мінфіну, обмеження розповсюдилися на працівників російської ФСБ та керівника Головного розвідного управління Генштабу Збройних сил Росії.

Відповідно схваленому наказу Обами, під дію американських санкцій потрапили керівник ГРУ ДШ ВС РФ Ігор Коробов, його заступники Сергій Гизунов, Володимир Алексєєв та Ігор Костюков, а ще Євген Богачов та Олексій Белан, яких вважають безпосередніми виконавцями кібератак.
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