валюта
СпецтемаЛяшко: Тимошенко притихла, потому что ей страшно что-то сказать

Російський опозиціонер написав звернення до Трампа

Російський опозиціонер написав звернення до Трампа
Провідний російський опозиційний діяч і колишній заступник керівника партії ПАРНАС Ілля Яшин звернувся з відкритим листом до майбутніх членів адміністрації обраного президента США Дональда Трампа із закликом не вдаватися до торгівлі Україною заради договору відносно Сирії. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на Politiko. На глибоке переконання Яшина, будь-який договір Вашингтону з російським лідером Володимиром Путіним лише сприятиме шкоді руху російської демократії та буде заохочувати Кремль до подальших злочинних дій.

«Не виключено, що Путін вирішить поступитися своїми позиціями у Сирії в обмін на визнання майбутнім керівником Білого дому України в якості сфери російського впливу Більше того, якщо країни Заходу все ж відмовляться від України, Володимир Путін піде значно далі», - зазначив Яшин. За інших умов, вважає російський опозиційний діяч, керівник Кремля може вдатися до застосування в колишніх радянських республіках такі ж методи, як в Україні. Окрім цього, досить значна загроза російського вторгнення є для балтійських країн, хоча вони є членами НАТО.

Варто зазначити, що відомий український публіцист Віталій Портников вважає невідворотною конфронтацію Трампа з Путіним.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Трамп и Путин постоянно общаются - разведка США
Важное за сутки
13 янв 2017
9491

В НАТО прокомментировали истерику России в связи с размещением в Польше танков и солдат США

Процесс развертывания танков и боевых автомобилей в центрально- и восточноевропейских государствах – это совершенно логичный ответ на агрессивные действия Кремля против балтийских стран и НАТО в

13 янв 2017
4962

Новый налог на недвижимость. За что придется платить в новом 2017 году в Украине

Нововведения по оплате недвижимости в Украине на 2017 год. Согласно законодательству Украины обязательство по уплате налога на предметы недвижимости не имеет силы до времени получения уведомления из

Последние новости

У Москві проходить протест на підтримку політв'язнів

Захарченко гарантує безпеку Савченко на території "ДНР"

Проросійські окупанти втрачають боєздатність - українська розвідка

В Кремлі обіцяють порвати на шматки політику США

Кремль намагається посварити США та ЄС - спецслужби Німеччини

Російський опозиціонер написав звернення до Трампа

Депп остался ни с чем после развода: у Ванессы Паради появился мужчина

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: противник активно застосовує заборонене озброєння

В мас-медіа України панує «русский мир» - експерт

Відновити ядерний потенціал для України практично неможливо

Преподаватель йоги арестован в России по "пакету законов Яровой"

Под Ужгородом появилась новая солнечная электростанция

Муженко поскаржився Хугу на збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків

Барак Обама проведет последнюю пресс-конференцию за два дня до инаугурации Трампа

Лейбористы Великобритании требуют установить точную дату Brexit

У Росії заявили, що політика Обами буде розірвана на шматки

Експерти пояснили, як в Україні раз і назавжди подолати проблему з бурштином

Трамп будет допрошен Комитетом по вопросам разведки Сената США

Савченко: украинцев объединят не духовные ценности, а холодильник

Мінгареллі запевнив, що "безвіз" для українців вже не за горами

 Новости за день