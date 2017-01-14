Російський опозиціонер написав звернення до Трампа

Провідний російський опозиційний діяч і колишній заступник керівника партії ПАРНАС Ілля Яшин звернувся з відкритим листом до майбутніх членів адміністрації обраного президента США Дональда Трампа із закликом не вдаватися до торгівлі Україною заради договору відносно Сирії. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на Politiko. На глибоке переконання Яшина, будь-який договір Вашингтону з російським лідером Володимиром Путіним лише сприятиме шкоді руху російської демократії та буде заохочувати Кремль до подальших злочинних дій.
«Не виключено, що Путін вирішить поступитися своїми позиціями у Сирії в обмін на визнання майбутнім керівником Білого дому України в якості сфери російського впливу Більше того, якщо країни Заходу все ж відмовляться від України, Володимир Путін піде значно далі», - зазначив Яшин. За інших умов, вважає російський опозиційний діяч, керівник Кремля може вдатися до застосування в колишніх радянських республіках такі ж методи, як в Україні. Окрім цього, досить значна загроза російського вторгнення є для балтійських країн, хоча вони є членами НАТО.
Варто зазначити, що відомий український публіцист Віталій Портников вважає невідворотною конфронтацію Трампа з Путіним.