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Преподаватель йоги арестован в России по "пакету законов Яровой"

Преподаватель йоги арестован в России по "пакету законов Яровой"
Издание «Independent» сообщает, что преподаватель йоги был задержан в России за «незаконную миссионерскую деятельность», как ее понимают новые антитеррористические законы, - передает replyua.net.

Тренер по йоге, программист Дмитрий Угай был арестован во время его участия в фестивале йоги в Санкт-Петербуге за его размышления о философии свободы и взглядах Эдварда Сноудена. Эти действия, по мнению следствия, подпадают под понятие «незаконной миссионерской деятельности», запрещенной в рамках так называемого «пакета законов Яровой», утвержденных в августе прошлого года.

Угай уже не первый последователь йоги, который был арестован в России в рамках реализации этого законодательства. Ранее был арестован Наил Насибулин, который «вербовал молодых людей для присоединение к его «псевдо-индусской организации». 44-летний Угай заявил журналистам, что его затолкали силой в полицейскую машину и пытались заставить подписать чистый лист бумаги, что он отказался делать. После этого произошел его арест. За его «незаконную деятельность» ему грозит штраф. Судебное заседание в его деле состоится на следующей неделе.
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Преподаватель йоги арестован в России по "пакету законов Яровой"

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