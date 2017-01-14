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У Росії заявили, що політика Обами буде розірвана на шматки

У Росії заявили, що політика Обами буде розірвана на шматки
Голова Комісії Ради Федерації з питань інформаційної політики Пушков Олексій заявив, що президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама вже незабаром стане свідком негативних наслідків своїх антиросійських санкцій. Про це він написав у своєму Твіттер-акаунті, інформує replyua.net.

«Своїм необачним кроком – продовженням санкцій проти Російської Федерації – Барак Обама ще раз дав зрозуміти, що він так нічого і не усвідомив. Він не розуміє, що вже незабаром він побачить свою політику розірваною на частини», - вважає Пушков. За словами російського чиновника, американський лідер вважає, що продовження санкцій проти Російської Федерації – це правильний крок для Заходу, який показує, що США не визнає анексії Криму, однак він не врахував однієї важливої деталі – «час його президенства закінчується за кілька лічених днів». «Далі на пост глави держави прийде Дональд Трамп, з яким РФ беззаперечно знайде спільну мову», - каже він. Як повідомлялося раніше, президент США Барак Обама продовжив антиросійські санкції ще на один рік, тим самим він ускладнив ситуацію для налагодження відносин між Путіним та Трампом. Санкції стосуються як і агресії РФ відносно України, так і кібератак російських хакерів на США.
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