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Большая часть россиян уверены, что в мире с боязнью относятся к богатой и передовой России

Большая часть россиян уверены, что в мире с боязнью относятся к богатой и передовой России
Социологи фонда «Общественное мнение» провело опрос мнения российских граждан о том, как они расценивают свою страну и что думают о положении своей страны на мировой арене, передает replyua.net. По мнению большей части россиян, государство, в котором они проживают, относится к категории передовых и богатых. Кроме того, граждане России уверенны, что в мире их страну боятся. В частности, отвечая на вопросы социологов, 86% россиян уверены, что мировое сообщество со страхом относится к РФ, а 73 % опрошенных граждан считают, что другие страны уважают их страну. Вместе с тем, по утверждению 48% участников опроса, к России в мире относятся негативно, а 42% считают, что хорошо.

Более того, сотрудники фонда составили вопросы с целью выяснить, каким образом россияне видят дальнейшее развитие своего государства. С точки зрения более половины респондентов, им посчастливилось быть гражданами зажиточного государства. При этом треть участников опроса придерживается совершенно противоположного мнения. 70% россиян считают, что по сравнению с остальными странами они живут богаче. 60% граждан РФ отнесли свою страну к передовой, а 58% - к свободной.
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