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Путинская агрессия против Украины была импровизированной – бывший депутат российской Госдумы

Путинская агрессия против Украины была импровизированной – бывший депутат российской Госдумы
Российский президент Владимир Путин, прибегнув к аннексии Крым и начав военные действия на Донбассе, фактически импровизирован. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью в интервью изданию «Хвиля» выразил экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев. По его утверждению, можно сказать, что вся затея российского лидера с Крымом и Донбассом возникла фактически с колес. В то же время, российский политик убежден, что Путин уже заранее готовился к агрессии по отношению к Украине.

Илья Пономарев подчеркнул, что в Кремле было немало политиков, которые давно говорили, что если Виктору Януковичу не удастся завоевать победу в первом туре, то во втором его в любо случае ожидало бы поражение. По словам оппозиционера, возможно, Кремль продумывал свой сценарий, согласно которому в Крыму нужно было создать бузу, чтобы помочь Януковичу пройти во второй тур.

«Какой-то определенный план отсутствовал, а сама идея об аннексии Крыма была полностью спонтанной», - рассказал Пономарев и добавил, что в ночь перед тем, как состоялась церемония закрытия сочинской Олимпиады, Владимир Путин собрал политиков и сказал, что Россию бросили и за это будет месть. Оппозиционный деятель уверен, что с Крымом Путин поступил так, как с Южной Осетией – признал ее независимость по результатам референдума, после чего создал основу для аннексии.
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