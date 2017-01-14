Муждабаев: никакого примирения с Россией не будет

На своей странице в Фейсбуке журналист Айдер Муждабаев написал о том, что украинцы не изменят отношения к россиянам, и примирения Украины с Россией не будет до тех пор, пока Кремль не прекратит войну на Донбассе и не попросит прощения у украинского народа, передает replyua.net.
«Пока Россия не уберется с Донбасса, не извинится и не заплачет вместе с Украиной, пропустив через себя всю боль украинцев, ни о каком примирении не может быть и речи. До этого момента приговор будет пожизненным, без права на помилование. Нам вообще безразличны ваш гнев и ваши сопли, а также любые другие ваши эмоции на наш счет. Такими эмоциями вы можете обмениваться друг с другом», написал журналист. Свой пост он посвятил всем россиянам, которые, по его мнению, не понимают, почему большинство украинцев негативно настроены к России.
«За полтора года я не встречал ни одного украинца, который бы положительно отозвался о России. Никакого примирения не будет, пока РФ не от…ся от Украины», подчеркнул Муждабаев. Напомним, что ранее журналист заявил о том, что его якобы обвиняют в том, что он способствовал запрету на трансляцию телеканала «Дождь» в Украине.