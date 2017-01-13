Трамп и Путин постоянно общаются - разведка США

The Guardian сообщает, что Белый дом сегодня официально заявил, что стало причиной изгнания 35 российских дипломатов. Их выдворили сразу же, как стало известно о том, что российские спецслужбы собрали компромат на Трампа, - передает replyua.net.
По мнению Белого дома, Трамп и Путин постоянно общались. Их взаимодействие было организовано непосредственно послом РФ в США, который регулярно контактировал с Майклом Томасом Флинном – генерал-лейтенантом армии США в отставке, 18-й директор Разведывательного управления Министерства обороны. Известие об этом еще больше обострило скандал, разразившийся из-за сообщения о связях Трампа с Россией, который даже не собирается стихать.
СМИ сообщает, что пока остается неясным, как именно администрация Обамы узнала об этих контактах. В то же время, Associated Press пишет, что мониторинг американскими спецслужбами связей российских дипломатических представителей в США является нормальной практикой. Пока СМИ и американский политикум бурно обсуждает все нюансы истории о связях Трампа с Путиным и Россией, сам новоизбранный президент США «отстреливается» в Твиттере очередной порцией сообщений.