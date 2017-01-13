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Казарін: реакція на заборону «Дождя» - лакмусовий папірець

Казарін: реакція на заборону «Дождя» - лакмусовий папірець
Журналіст Павло Казарін у власному блозі на порталі «Українська правда» розповідає про те, як заборона на ретрансляцію вказує на кілька традиційних проблем українського суспільства, - про це інформує replyua.net.

Так, по-перше, ті, хто обурюється забороні мовлення, не хочуть вникати в деталі – їм зовсім нецікаво, що канал буде виключено лише з кабельної мережі і його можна продовжувати дивитись в інтернеті. По-друге, історію з «Дождем» всі чомусь міряють у категоріях не права, а справедливості. Ті, хто підтримує заборону, вказують лише на те, що канал – російський, а критики заборони наголошують, що він – ліберальний. Відтак, чомусь ніхто не хоче подумати, що для заборони була конкретна підстава – визнання легальності анексії Криму.

По-третє, це ще раз продемонструвало межі «нової нормальності». Якщо три роки тому у переважної більшості людей було стійке переконання, що будь-яке питання можна вирішити за допомогою діалогу, то тепер на діалоги з противником ніхто не витрачає часу. І одним із «лакмусових папірців» для поділу «свій - чужий» слугує відповідь на питання «Чий Крим?». І тому припинення мовлення «Дождя» для українських глядачів – лише закономірний результат історичних подій, - наголошує журналіст.
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