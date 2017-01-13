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Український журналіст – співробітниці «Дождя»: не варто сподіватись, що щось зміниться

Український журналіст – співробітниці «Дождя»: не варто сподіватись, що щось зміниться
Український журналіст Роман Цимбалюк на власній сторінці в Фейсбук дав свої коментарі з приводу заборони на мовлення російського телевізійного каналу «Дождь» на території України, - про це інформує replyua.net.

Так, журналіст звертається до своєї колеги з «Дождя» Марії Борзунової – мовляв, йому не хотілося б, щоб канал закривали, але зараз наша держава переживає такі часи, що від бажання пересічного громадянина мало що залежить.

Тим не менш, є одна річ, яку варто сказати росіянам: незважаючи на всі бажання росіян, зміна влади в Україні не вплине на стосунки між звичайними громадянами. Стосунки між нами не налагодяться, якби часто про це зараз не говорили в Російській Федерації, у тому числі – і на «Дожді». Справа в тому, що керівництво держави міняється, а люди – зазвичай ні. І українцям дивно і боляче сприймати розмови про мир і дружбу від тих, хто продовжує вбивати наших вояків на Донбасі і знущатись з кримських татар в окупованому Криму, - наголошує журналіст. Нагадаємо, нещодавно було встановлено заборону на мовлення російського каналу «Дождь» на території України – причиною цьому слугувало визнання легальності окупації Криму та демонстрація незаконної реклами.
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