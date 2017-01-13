Муждабаев: Украина для россиян может стать глотком свободы

Айдер Муждабаев сообщает, что последнее время у части либеральной российской общественности завелась мода называть его, уехавшего в Украину, сумасшедшим. Он отмечает: «Так прямо пишут и говорят. И нет, не какой-то сброд, а вменяемые, какими я их запомнил, люди. Многих я знал, с кем-то дружил, кому-то помогал, когда и чем мог», - передает replyua.net.
Блогер пишет: «Не стоит о приличиях – Рубикон большинством из них пройден, из-за чего и, в целом, «красная линия» отодвинулась. Поговорим о разуме. Обвинения в сумасшествии в адрес человека, чьи поступки ты неспособен объяснить/понять/повторить, могут быть следствием двух вещей ‒ трусости или слабоумия. Слабоумие вычеркиваем (точно нет), остается трусость. Люди, которые по каким-то причинам не могут или не хотят сделать выбор в пользу личной свободы, достоинства, независимости, объяснимо злятся на тех, кто этот выбор сделал. А чтобы ощущать психологическую поддержку в среде, некоторые самовыражаются публично. Это некрасиво, конечно, но как психологическая компенсация ‒ норма».
Муждабаев сообщает при этом об интересном наблюдении – он не встречал подобного отношения со стороны тех в РФ, кто, несмотря на страх, а он присущ всем, остается верным личным принципам и свободе, хотя бы внутренней. Он пишет: «Никто не ожидает геройства, но вместо оскорблений можно промолчать, например. И я замечаю его у тех, кто для себя, сознательно или нет, решил как-то встраиваться в несвободу, по кусочку расставаясь с достоинством. Это, увы, заметно и досадно для неравнодушного наблюдателя. Да, я понимаю таких людей, но не могу одобрить их выбор. По-моему, человек живет не для того, чтобы ограничивать себя в словах и поступках (в рамках УК и этики). Особенно это верно, когда речь идет о публичных иди талантливых людях. Может, их жизнь относительно материально комфортна, но, по-моему, очень дискомфортна морально».
Блогер отмечает: «Мне кажется, они сами себя разъедают изнутри, и приписывание мне всякой чуши, оскорбления, касаются не меня, свидетельствуют не обо мне. Я заставляю себя меньше об этом думать, иначе правда можно тронуться головой, но, черт, иногда хочется кого-то схватить в охапку, перенести через границу, встряхнуть, наполнить легкие свободным воздухом и дать продышаться. Ведь многие же ‒ хорошие люди, я это точно знаю, просто со слабой для переживаемого времени волей. Но если хватит воли на то, чтобы купить билет и главное ‒ открыть сердце для понимания украинцев, знайте: я вас с удовольствием встречу в Киеве. Всегда и с нулем обид. Вот именно тех, кто называет меня публично или за глаза сумасшедшим. Их даже в первую очередь».
Муждабаев пишет: «Я считал бы своим позором обижаться на людей, которых нужно вытаскивать из камеры с аморальным газом. Приезжайте, дня на три хоть, жить найдем где недорого, постараюсь реанимировать. Украина это как барокамера, где кислород свободы ‒ самый чистый. От того, что дорого стоил людям. И люди здесь искренние, и только такие мои друзья. Я вас с ними познакомлю, если хотите. Вы потом скажете спасибо, я уверен, прецеденты были, и все удачные. Украина нормальных людей любит и лечит. А если опять появится тяга или назвать меня сумасшедшим или что-то предъявить украинцам, — это будет сигнал. Значит, снова билеты в зубы и приезжаем. Если не насовсем, чего бы я многим от души пожелал, то хоть периодически. А дальше сами посмотрите». Журналист уверен, что Россию ожидает такое, что пока не снится и пессимистам – ему они к нему сейчас не прислушаются, то потом очень пожалеют.