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Портніков розповів чого чекати від Росії на Донбасі на прикладі Південної Осетії

Портніков розповів чого чекати від Росії на Донбасі на прикладі Південної Осетії
Відомий журналіст Віталій Портніков розповів які плани можуть бути у Кремля щодо Донбасу на прикладі Південної Осетії, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Експресо».

Так, свого часу Російська Федерація загарбала частину територій Грузії – Південну Осетію та Абхазію. До цього часу Кремль давав цим територіям вказівку імітувати наявність державності – мовляв, народи прагли незалежності і отримали її за протекторату Кремля. Така ситуація влаштовувала і місцевих «польових командирів» - вони могли без особливого контролю з боку Москви розподіляти кошти практично космічного масштабу, які їм виділялись з федерального бюджету РФ.

Тим не менш, зараз, здається, цій ситуації приходить кінець. І першим, але доволі показовим кроком стало те, що Російська Федерація зрівняла у статусі вояків армії Південної Осетії та власних збройних сил. Уже в цьому році має відбутись референдум про приєднання невизнаної території до Російської Федерації. Нам варто особливо ретельно слідкувати за цими подіями, адже Кремль, не будучи спроможним вигадувати нові сценарні ходи, буде послуговуватись таким же механізмом і щодо окупованої частини Донбасу, - наголошує Портніков.
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