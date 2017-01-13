Доходы "Газпрома" от экспорта газа снизились на 27,3% - аналитик

Финансовый аналитик Влад Пономарь сообщает, что доходы «Газпрома» от экспорта газа за одиннадцать месяцев резко сократились – они меньше, чем за предыдущий период, на 27,3%, - передает replyua.net.
Блогер сообщает, что за период с января по ноябрь 2016 года доходы «Газпрома» от газового экспорта составили всего 27,9 миллиардов долларов США – такую статистику опубликовала на своем сайте Федеральная таможенная служба Российской Федерации. Этот показатель на более чем на 27% меньше, чем доходы газодобывающего государственного предприятия РФ, полученный за аналогичный период 2015 года.
Пономарь сообщает, что министр финансов РФ Алексей Кудрин сегодня заявил, что стоимость нефти в 2017 году не превысит 60 долларов за баррель – на большее рассчитывать не стоит. Как сообщалось ранее, стало известно, что Ирак, Иран и Ливия начали наращивать объемы добычи и продажи нефти. Их деятельность может сорвать планы ОПЕК и России по созданию условий для повышения цены на нефть – в ноябре они заявили, что снизят объемы добычи нефти, что тут же спровоцировало скачек ее цены. Если Иран продолжит продавать нефти в таких же объемах, стоимость одного барреля черного золота будет намного ниже, чем 60 долларов США.