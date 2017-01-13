РФ не намерена возвращаться в «большую восьмерку»

В интервью с журналистами пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у России нет намерений возобновлять свое участие в работе «большой восьмерки», передает replyua.net. Более того, по словам Пескова, в Москве эту тему никто даже не собирался выносить на обсуждение.
В ответ на вопрос о том, планирует ли российская сторона принять приглашение на участие в саммите «восьмерки», высокопоставленный чиновник Кремля сказал, что ни ему, ни его коллегам еще не приходилось слышать заявление от лидеров стран, продолжающих проводить встречи в формате «семерки» никаких сообщений, в которых бы речь шла о вероятности пригласить Российскую Федерацию либо какие-то другие государства.
Ранее глава итальянского МИДа Анджелино Альфано заявил, что хочет быстрого восстановления формата «большой восьмерки», в котором обязательно будет участвовать Москва. Альфано отметил, что возвращение в G8 России поможет покончить с атмосферой холодной войны. Более того, министр выразил надежду на то, что новой администрации США удастся наладить отношения с Кремлем, что, в свою очередь, ускорит возвращение России в G8.При этом Анджелино Альфано признал, что пока не соблюдаются Минские договоренности, возвращение РФ в «большую восьмерку» преждевременно.