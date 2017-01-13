Російський журналіст вшанував пам'ять загиблого військового сил АТО

Під час обстрілу населеного пункту Піски рівно два роки 13-го січня 2015 року тому загинув український військовослужбовець Корзун Роман. Про це у себе на сторінці у соціальній мережі Фейсбук написав російський журналіст Олександр Тверський, передає replyua.net.
«Ні, так не сталося, що Роман став якимось відомим артистом чи просто відомою людиною. Він був простим військовослужбовцем, громадянином України. Це була Людина, яка пішла на війну, щоб захистити свою домівку. 13-го січня 2015 року під час обстрілу населеного пункту Піски Донецької області Корзун отримав важкі поранення, які виявилися несумісними з життям. Він отримав нагороду «За мужність» третьої степені, але вже посмертно. У нього залишилися батьки… Це дуже боляче», - написав він.
В той самий час він визнав, що фактично кожного дня він читає історії загиблих українських воїнів, вдивляється в їхні обличчя і бачить їхню чесність, хоча особисто нікого з них він не знав. «Якими потрібно бути монстрами, щоб ігнорувати цю війну. Але є і такі, хто підкидає дрова до полум’я. Росія, що ж ти за держава така… страшна та виродкувата… Скільки ти ще будеш творити горя. Самі ж ви кажете, що не потрібно ділити світ на чорний та білий. А не пішли б ви! Світла тобі пам'ять, Романе», - дописав журналіст.