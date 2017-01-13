В России идентифицировали тела большинства погибших при крушении Ту-154

Проведенная ДНК-экспертиза позволила идентифицировать более семидесяти погибших при крушении Ту-154 возле Сочи, информирует replyua.net со ссылкой на российские источники.
Как рассказали в бюро судебно-медицинской экспертизы, в настоящий момент работа продолжается и предстоит идентифицировать еще нескольких погибших по найденным останкам. Также российские СМИ сообщили, что сегодня были идентифицированы несколько пассажиров рейса, и среди них Елизавета Глинка. Доктора похоронят в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве по просьбе ее родственников. Также были опознаны тела Антона Губанкова, главы Департамента культуры Минобороны, Валерия Халилова, руководителя ансамбля имени Александрова, десяти членов экипажа лайнера, а также сотрудников российских телеканалов.
Похороны погибших состоятся завтра, а также 16 и 17 января. Около 50 погибших будут похоронены в подмосковном городе Мытищи, на военном мемориальном кладбище. Напомним, что военный Ту-154, принадлежавший Минобороны России, потерпел крушение рано утром 25 декабря недалеко от Сочи. На борту находились 92 человек, все они летели в Сирию, чтобы поздравить российских военных с Новым годом.