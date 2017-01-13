В Крыму Россия развернула зенитные комплексы С-400

Журналисты РИА «Новости», которые пообщались с представителями Южного военного округа российских ВС, проинформировали о размещении РФ в Крыму зенитного ракетного полка, вооруженного системой С-400 «Триумф», передает replyua.net. В тексте сообщения речь также идет о пополнении зенитного ракетного полка в Севастополе и Феодосии указанной системой в прошлом году. Отмечается также, что представители личного состава полка прошли необходимый курс переобучения, а в августе минувшего года был проведен пробный запуск ракет.
Следует отметить, что С-400 «Триумф» - это зенитно-ракетная система произведенная российскими экспертами, которая может наносить поражение как на близком, так и дальнем расстоянии. У нее есть возможность одновременного ведения огня сразу по 36 целям и наводить по ним около 72 ракеты. Более того, по словам экспертов, у «Триумфа» есть возможность обнаружить цели на расстоянии примерно шесть сотен километров.
Запуск ракет осуществляется в вертикальном положении, а обстрел целей эта установка может проводить во все стороны. К тому же известно, что С-400 наделен возможностью применения разных типов ракет, способных поражать самые разные цели.