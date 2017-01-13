Трамп проявил свою антипутинскую позицию – Слава Рабинович

На своей странице в Facebook известный в России финансист Слава Рабинович пишет, что доказательством антипутинской позиции Дональда Трампа является предложенная им кандидатура на должность главы оборонного ведомства США, сообщает replyua.net.
Рабинович отметил, что претендент на должность американского министра обороны Джеймс Маттис прибыл в Сенат для участия в слушания таким же подготовленный, как 11 января это сделал претендент на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон. Российский финансист пишет, что Маттис, озвучивая перед сенаторами свое видение нынешней ситуации в мире заявил, что Россия и спонсируемые ею террористические группы нарушили мировой порядок, в связи с чем ситуация в сфере безопасности для мирового сообщества является наиболее опасной с момента окончания Второй мировой войны, поэтому США должны направит всю имеющуюся у них силу для противостояния этой опасности. Также Слава Рабинович не забыл напомнить об открытом обвинении Маттиса в адрес Путина в связи с тем, что российский лидер пытается добиться раскола и развала НАТО, и вновь заявил, что Вашингтон должен всячески этому противостоять.
В конце своего поста эксперт акцентировал внимание на том, что именно Трамп, а не Маккейн, выбрали кандидата на должность министра обороны, что только лишний раз доказывает всю ничтожность Путина.