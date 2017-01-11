Пєсков прокоментував списки Савченко

Обговорення питання щодо обміну військовополоненими можливе виключно в рамках роботи компетентних підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це у середу, 11-го січня, заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, пише російське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
Під час спілкування з кореспондентами у представника Путіна запитали, чи було проведено аналіз нещодавно опублікованих депутатом ВРУ Надією Савченко списків полонених громадян Російської Федерації, яких утримують на території України, на що Пєсков відповів: «Я не сумніваюся, що якщо досі аналізів не було проведено, то це буде аналізуватися в майбутньому. Так само я не можу виключити того, що під час переговорів в рамках Тристоронньої контактної групи між сторонами відбудеться обмін думками з цього приводу. Цими питаннями мають займатися відповідні органи».
Крім того журналісти поцікавилися, що наразі заважає зробити такий обмін. «Тут не можна нікого звинувачувати. Ні Київ, ні ополченці ДНР та ЛНР не являються крайніми в цьому питанні. Тут важливо знайти точки дотику, створити довіру. А ми у свою чергу будемо цьому процесу сприяти», - сказав Пєсков.