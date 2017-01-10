В МИД России раскритиковали слова чиновников США о политике Кремля

Мария Захарова, один из наиболее часто цитируемых дипломатов России, на своей странице в соцсети подвергла резкой критике заявления по отношению к Кремлю, прозвучавшие от известных высокопоставленных чиновников США, передает replyua.net. С ее точки зрения, их высказывания, касающиеся политики российских властей по отношению к «ИГ» являются совершенно неверными. По словам Марии Захаровой, 8 января американский министр обороны Эштон Картер, общаясь с журналистами «NBC News» заявил, что со стороны Кремля не было сделано ничего для борьбы с террористами «ИГ».
По словам сотрудницы российского МИДа, уже вчера глава ЦРУ Джонн Бреннан, дал интервью телеканалу «CNN». В нем он отметил: «Если бы на то время нам было известно о том, на что может пойти ИГИЛ – относительно их быстрого роста в Ираке, Скорее всего, нет. Сейчас оценку дать трудно, но история сложилась бы иначе».
Мария Захарова уверен в том, что американские военнослужащие США обвинили Россию в том, что она не хочет исправлять допущенные Вашингтоном ошибки. По мнению дипломата, высокопоставленные представители нынешней американской администрации друг с другом не общаются, поэтому и делают подобные заявления.