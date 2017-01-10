Антиросійські санкції з боку США майже невідчутні

Нововведені санкції з боку Сполучених Штатів проти Російської Федерації не будуть мати серйозних наслідків для економіки держави. Про це заявив голова комітету Ради Федерації з питань оборони та безпеки РФ Озеров Віктор, пише агентство «ТАСС», передає replyua.net.
«Особисто я, будучи фігурантом відразу декількох санкційних списків, не відчув ніякого обмеження чи незручності у роботі з іноземними колегами та під час ведення будь-яких справ», - заявив він. Однак Озерову все таки довелося визнати той факт, що перебування керівника Слідчого комітету Російської Федерації Бастрикіна Олександра все таки ускладнить співпрацю російських силовиків із зарубіжними партнерами.
Як повідомлялося раніше, у Міністерстві фінансів США повідомили, що впроваджують нові санкції проти Російської Федерації, до якого було включено нових російських високопосадовців. Крім того, як зазначали ЗМІ, після інавгурації новобраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа антиросійські санкції з боку США можуть послабитись, але не дуже сильно. Той шлях, який пройшов Барак Обама разом зі своєю командою буде дуже важко перекреслити новому президенту Трампу, якого також вважають прихильником політики російського президента Володимира Путіна.