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Российские олигархи обогатились благодаря победе Трампа – Forbes

Российские олигархи обогатились благодаря победе Трампа – Forbes
В связи с победой Дональда Трампа на выборах президента США, миллиардеры из России обогатились на 29 млрд долларов, передает replyua.net со ссылкой на информацию авторитетного журнала Forbes. Отмечается, что все эти олигархи самым непосредственным образом связаны с главой российского государства Владимиром Путиным. В общей сложности, богатейшие россияне увеличили свой капитал на 7,1 % по сравнению с 2,1% самых богатых людей в Соединенных Штатах.

Например, размер капитала акционера компании «Новатэк» Леонида Михельсона, наиболее состоятельного в России человека, стал больше на 1,9 млрд долларов. К тому же, его активы увеличились до 18,2 млрд долларов. Помимо этого, стал богаче Геннадий Тимченко, также владеющий акциями данной компании. Стоимость 23% принадлежавших ему акций составляет примерно 1,8 млрд долларов.

Буквально на протяжение трех дней после новости о том, что Трамп будет следующим американским президентом, главе металлургического комбината в Новолипецке удалось увеличить свое состояние на 830 млн долларов, в целом его капитал увеличился до 1,6 млрд долларов. До 1,4 млрд долларов США вырос объем капиталовложений руководителя «Северстали» Алексея Мордашова.

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