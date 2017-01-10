Путин будет пытаться парализовать Украину, если не приведет к власти своих людей – эксперт

В интервью «Голосу Америки» бывший американский посол в России Уильям Бернс заявил, что российский президент Владимир Путин хочет, чтобы при власти в Украине было лояльное к нему правительство, но если у него это не выйдет, он будет всеми способами парализовать Украину, передает replyua.net. Бернс утверждает, что Путин хорошо осознает, насколько слабой является Россия и у не получается быстро ее восстановить. В связи с этим глава Кремля прибегает к использованию силы для непосредственного влияния на США.
Бернс также уверен в том, что российско-американские отношения не потерпят изменений и будут, как всегда, характеризоваться определенной конкуренцией в связи с большими различиями во взглядах на жизнь. По мнению эксперта, главная цель, которую перед собой поставил Путин – это ослабления позиции Вашингтона и мирового порядка, чтобы позиции России укрепились.
Напомним, недавно а США был представлен отчет сотрудников нацразведки на тему хакерского вмешательства РФ в ход президентской кампании в США для того, чтобы шансы на победы республиканца Дональда Трампа увеличились. Документ, в частности, подчеркивает, что приказ на осуществление кибератак поступил от самого российского президента Владимира Путина.