Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил о том, что встреча Путина и Трампа обязательно состоится, однако это произойдет только после инаугурации американского президента, информирует replyua.net со ссылкой на российские СМИ. По словам Пескова, главы государств обязательно встретятся, однако точную дату переговоров он назвать не может.
«Президент России встретится с Дональдом Трампом, однако это произойдет только после того, как избранный президент будет действующим. По крайней мере, нужно дождаться того момента, как Трамп станет действующим. Только после этого мы сможем верстать план», отметил пресс-секретарь Путина. Также журналисты поинтересовались у Пескова, какой формат встречи будет предпочтительным, на что пресс-секретарь заявил, что принципиальной разницы не существует.
Напомним, что Дональд Трамп вступит в должность 20 января, и до инаугурации осталось чуть больше недели. В эти дни Сенат США приступит к рассмотрению кандидатур, предложенных Трампом на должности в новой администрации, и к концу недели новый состав должен быть сформирован.