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Кончаловский: украинцы скоро поймут, что они никогда не попадут в Европу

Кончаловский: украинцы скоро поймут, что они никогда не попадут в Европу
Совсем скоро граждане Украины поймут, что их страна не сможет быть частью Европы, а присоединение Крымского полуострова к России было правильным шагом.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Белсат, об этом заявил Андрон Кончаловский. По словам российского и голливудского режиссера, Россия показала всю свою силу в Крыму. «Государство – это Путин. Но сейчас в государстве мало государства, и нужно делать все похлеще. Однако где-то РФ все-таки перестала хромать, и теперь ее воспринимают серьезно. Причем не только, как политическую силу во всем мире. Россию перестали игнорировать», отметил режиссер. Также он еще раз прокомментировал присоединение Крыма. «Донбасс не является часть РФ, но он является частью российской культуры. А Крым территориально – российский, и я был там, снимал кино, и Крым я очень люблю. Это очень правильный ход», отметил Кончаловский.

Режиссер добавил, что у «украинского народа скоро будет прозрение, и люди поймут, что Украина не станет частью Европы». «Это еще одна из иллюзий. Примерно такая же, как Россия станет европейской страной. Этого не будет. Украинцы и россияне – один народ», подытожил режиссер.
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