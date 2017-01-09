Путин в монастыре опять занимался показухой, но россиянам понравилось

Как передает replyua.net, президент РФ Владимир Путин посетил молитвенную службу в одном из храмов Москвы. В рождественские дни многие телеканалы транслировали богослужения. Критикам не составило труда распознать в людях, стоящих рядом с Путиным работников ФСБ, которые, как оказалось, уже успели побывать в роли рыбаков, пастухов, шахтеров, шаферов, вообщем изображали активную жизнь российского люда, с которым встречался Путин.
Сторонники политики Путина бросились оправдываться, что такого, что рядом с лидером россиян близкие люди, которые просто часто меняют вид деятельности. Один, например, был офицером КГБ, потом демократом при Собчаке, потом юристом, потом премьер-министром, потом…
Суть же не в том, с кем Путин бил поклоны перед образами, а в том, что изображал сам Путин. Президент РФ все время смотрел в камеру, молился, крестился. Если говорить откровенно, то он молится на телекамеру. В Кремле, как и раньше, все идет по строгим канонам веры в телекартинку, в пропаганду через телевизор, земные реалии значения не имеют, вот и очередной выход Путина в люди стал показухой или работой перед телекамерой.