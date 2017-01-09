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Из должности президента Путин добровольно не уйдет – Пионтковский

Из должности президента Путин добровольно не уйдет – Пионтковский
По мнению российского политолога и публициста Андрея Пионтковского, нынешний глава Кремля Владимир Путин никогда не согласится добровольно уйти из своей должности, передает replyua.net. При этом эксперт подчеркнул, что после начала президентства Дональда Трампа, эффективное противостояние которому составит Конгресс, у Путина положение станет гораздо хуже, в связи с чем уйти мирно из Кремля для него станет намного сложнее. Андрей Пионтковский считает, что российскому лидеру именно сейчас покидать президентский пост было бы нелогично. Более того, политолог убежден в начатой подготовке Путина к новому мандату.

«Уходить сейчас для российского президента опасно, так как никто не может гарантировать ему сохранение жизни, свободы передвижения и сохранения собственности. Это, в частности, касается его преемника, которого и самого могут спустя несколько месяцев сместить», - уверен Пионтковский. По его убеждению, главная опасность для главы Кремля заключается в том, что после того, как он уйдет, не исключено начало расследования уголовных производств относительно многих преступлений. К тому же, от такой ситуации пострадает не только Путин, но и многие его подпольщики.
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