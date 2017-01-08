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США збільшать кількість військових навчань у Європі через Росію

США збільшать кількість військових навчань у Європі через Росію
Сполучені Штати Америки не відмовляються від підтримки своїх союзників у рамках договору про створення Північноатлантичного альянсу, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів видання «Лента.ру».

Так, сьогодні, восьмого січня 2017 року, заступник командувача американськими збройними силами в Європі Тім Рей повідомив, що армія Сполучених Штатів має намір збільшити масштаб і підвищити складність військових навчань, які проводитимуться спільно з європейськими державами. За його словами, причиною цього у першу чергу є потреба стримувати агресії з боку Російської Федерації, забезпечувати збереження територіальної цілісності союзників Сполучених Штатів та підтримувати мир і свободу в Європі.

Зауважимо, що раніше для розміщення на постійній основі у державах, які знаходяться на кордоні Російської Федерації, зі Сполучених Штатів прибули дві з половиною тисячі танків та бронемашин та понад чотири з половиною тисячі військовослужбовців. Зауважимо, що у січні 2016 року, командування американської армії в Європі назвало агресивну поведінку Російської Федерації основною загрозою, якій варто протидіяти, поряд з терористами так званої Ісламської держави.
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