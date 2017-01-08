Режим Путина стал совершенно новым для человечества явлением – Боровой

На своей странице в Facebook один из представителей российской оппозиции Константин Боровой пишет, что для современного человека режим Владимира Путина является абсолютно новым явлением, передает replyua.net. По мнению политика, суть методов правления нынешнего российского президента заключается в элементах, представляющих и дикий капитализм, и социализм. Кроме того, в нем просматриваются намеки на определенную пиратскую республику. Боровой вспомнил, что нацистами в собственную структуру были включены элементы капитализма и коммунизма.
Эксперт отметил, что российский президент прибег к совершенно новому методу проведения пропаганды, в котором применены самые новые технологии достижения человека на протяжение последних двадцати лет. Их нельзя классифицировать, но нужно провести специальное подробное исследование. Константин Боровой уверен, что хотя российской пропагандистской машине и не удастся выжить, но она, подобно опасному вирусу, сможет оставить весьма опасные штампы, после которых может начаться новая вспышка серьезного заболевания. За всю историю человечества еще ни одним режимом новейшие технологии и СМИ не использовались для влияния на массовое сознание, и ни одному члену Совбеза ООН не приходило в голову использовать свой ядерный потенциал для шантажа всего мира, сделал вывод Боровой.